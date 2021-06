Acidente entre carro e caminhão mata homem e deixa mulheres feridas em São Manuel

Um homem de 57 anos morreu nesta sexta-feira (18) após um acidente envolvendo um carro e um caminhão na Rodovia Deputado João Lazaro de Almeida Prado (SP-255), em São Manuel.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária, o homem era o motorista do carro, que levava mais duas mulheres como passageiras no momento do acidente.

Na batida, o motorista não resistiu e morreu no local do acidente. Uma das mulheres se feriu gravemente e a outra teve ferimentos leves. Ambas foram levadas para o pronto-socorro de São Manuel.

Já o motorista do caminhão não se feriu. A Polícia Científica esteve no local e as causas do acidente ainda não serão investigadas.

Fonte: Portal G1