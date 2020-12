Ação policial impede realização de ‘pancadão’ com 500 convidados em São Manuel

No último sábado (19), equipes da GCM São Manuel, Policia Militar e agentes da fiscalização da Prefeitura Municipal, após denúncia, se deslocaram até uma chácara localizada no Distrito de Aparecida. No local estava programado para acontecer um baile “Pancadão”, preparado para receber cerca de 500 pessoas.

Através do Setor de Inteligência da GCM São Manuel foram interceptadas as informações da festa clandestina, com cobrança de ingressos e lista com 500 participantes, de várias cidades da região. Ainda segundo as denúncias, a festa seria regada a muita bebida alcoólica e drogas ilícitas, diz a Prefeitura.

Agentes especializados estavam acompanhando as informações e através da localização do evento, que foi divulgado momentos antes do início da festa clandestina, deu- se início a operação com integrantes das equipes policiais da GCM e Policia Militar, acompanhados da chefe do Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal. Eles se deslocaram até o Distrito de Aparecida, em uma chácara, onde todas as providências foram tomadas para que o evento clandestino não fosse realizado.

Diz comunicado da Prefeitura que os organizadores foram identificados, qualificados e além das sanções administrativas, poderão responder por crime contra a saúde pública, artigo 268 CP e ainda pelas sanções previstas nos Decretos Estadual e Municipal em vigor.

No Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar, constam os folders alusivos ao evento, com valores de bebidas, equipamentos de som e iluminação que seriam utilizados. A responsável pela festa clandestina confirmou que haveria cobrança de portaria e a venda de bebidas alcoólicas no “Pancadão”.

Outros locais como: Distrito Industrial, Recinto Mário Covas, bairro Catâneo Ângelo e estabelecimentos comerciais foram fiscalizados e nada irregular foi constatado, exceto o Bar do Turco, localizado na Rua Abílio Gomes, 246, onde foi verificado que havia uma porta aberta, após o horário permitido, com aglomerações de pessoas em seu interior consumindo bebida alcoólica, sendo feito contato com seu proprietário e o mesmo orientado e as demais providências serão tomadas pelo Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal.

Participaram da fiscalização pela polícia militar o Sargento Márcio, os Cabos Silveira, Cláudio, Bertoloto. Pela guarda municipal, os GCMs Paulino, Freitas, Barbosa e a Chefe do Setor de Tributação da Prefeitura Municipal, Priscila Fraidenberg.

“Ações conjuntas de fiscalização no combate a propagação do Coronavírus no Município estarão sendo constantemente executadas pelos comandos da Policia Militar e da Guarda Civil Municipal, com apoio da Prefeitura Municipal, Polícia Civil, CONSEG (Conselho Comunitário de Segurança) e Diretorias Municipais de Segurança e Saúde”, diz a Prefeitura de São Manuel.