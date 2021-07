Ação policial fecha clínica médica clandestina em Botucatu

Foi realizada nesta quarta-feira, dia 28, uma Operação Policial que fechou uma Clínica Médica clandestina em Botucatu, de acordo com informações da Polícia Civil. A Delegacia de Investigações Gerais de Botucatu – DIG, esteve no comando dos trabalhos.

Havia uma denúncia, sobre um homem que estaria exercendo ilegalmente a profissão de médico. Nas diligências policiais as equipes foram compostas pela autoridade policial Dr. Celso Olindo e investigadores de polícia da DIG, juntamente com Guardas Municipais e Vigilância Sanitária de Botucatu.

No local, uma residência, os agentes encontraram uma mulher, que franqueou a entrada, informando que ali eram realizadas consultas oftalmológicas de maneira beneficente. Ao lado da moradora estavam dois homens, vendedores, que trabalham em uma ótica na cidade de Osasco.

Também se encontrava no local o indiciado, que não é médico, de acordo com o que foi descrito no boletim policial, mas que estava consultando pacientes com problemas de visão. No local foram encontrados diversos óculos de amostras, bem como equipamentos para aferir o grau dos óculos dos pacientes.

Foram apreendidas receitas e prescrições com o nome do “Optometrista”, técnico que faz a lente. Os objetos foram apreendidos e as pessoas envolvidas apresentadas no 1º Distrito Policial de Botucatu, onde foi confeccionado um boletim de “exercício ilegal da medicina”.