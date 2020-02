Ação policial elucida série de furtos de veículos em Pratânia

A Polícia Militar desencadeou nesta quinta-feira, 27, uma operação para elucidar vários casos de furto de veículos na cidade de Pratânia, região de Botucatu. Após um levantamento minucioso das ações criminosas, conseguiu recuperar os veículos e colher informações sobre o possível autor.

Diante das informações obtidas, foi realizada uma Operação integrada com a Polícia Civil, que conseguiu localizar o autor dos crimes em sua residência. Os policiais foram até sua residência e tiveram a entrada franqueada por sua mãe, segundo consta em Boletim de ocorrência.

Na delegacia o indiciado confessou ter praticado o furto de três veículos, sendo eles uma VW Saveiro, um caminhão Mercedes Benz e uma GM Montana. Todos os veículos foram recuperados nesta ação

Em diligências pelo município, foi localizado um carburador pertencente ao veículo Saveiro na residência do tio do autor. O mesmo informou que guardava peças a pedido do sobrinho.

Também durante as buscas, foi localizado uma bolsa de ferramentas na casa do indiciado, pertencente. Os apetrechos eram do proprietário da Montana, bem como uma tesoura e um abridor de garrafas, ambos adaptados para a pratica delituosa.

O Delegado de Polícia, após ouvir e liberar as partes, instaurou inquérito policial para que sejam tomadas as demais medidas de polícia judiciária.