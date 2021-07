Ação do TOR apreende mais de uma tonelada de droga na Castelo Branco

Durante fiscalização de combate ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais, pela praça de pedágio de Boituva, foi abordado pelos policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR um caminhão M.B./M.BENZ, cor Branca, de placas do município de São Paulo.

Os ocupantes do carro alegaram que haviam descarregado uma carga de velas para macumba no município de Laranjal Paulista, inclusive apresentando o endereço do local aos policiais. A Equipe do TOR, durante vistoria no caminhão, localizou no compartimento de carga, sob uma lona, 10 caixas de papelão lacradas e nelas continham maconha.

Os abordados foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas e com as informações e endereço passados anteriormente, os policiais militares rodoviários foram até o município de Laranjal Paulista, com o apoio das viaturas locais, acharam um caminhão em frente ao endereço que procuravam.

Um homem foi abordado e se apresentou como morador da residência e condutor do caminhão. Ele entregou as chaves do veículo e do cadeado que trancava a porta da carroceria tipo baú do caminhão aos policiais.

Ao ser vistoriado, os policiais militares rodoviários do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, localizaram vários fardos de drogas e uma caixa de metal vermelha, lacrada, que após aberta com o apoio do Corpo de Bombeiros, constataram haver também maconha em seu interior.

Os policiais militares rodoviários deram voz de prisão em flagrante delito ao morador e todos os presos foram conduzidos ao DP de Boituva, juntamente com os veículos e as drogas que totalizaram 1203 tijolos de maconha com 1.090,072 kg e 6 tijolos de cocaína em pasta pesando 5,900 kg.

Os três homens presos em flagrante foram encaminhados para a carceragem a fim de aguardarem a audiência de custódia. Foram apreendidos pelo DP toda droga, 02 aparelhos de celulares, 01 rastreador e os 02 caminhões.