Ação conjunta prende membro de facção criminosa que abastecia o tráfico em Botucatu e São Manuel

A Polícia Militar registrou neste sábado, 22, um caso de tráfico de drogas em São Manuel. Houve uma ação integrada junto com a Polícia Civil, resultando na prisão de dois homens, sendo um deles membro de uma facção criminosa envolvido com tráfico de drogas.

Segundo a PM, ele era o responsável pelo abastecimento de vários pontos de venda em Botucatu, São Manuel e região, além do envolvimento com explosões a caixas eletrônicos. A ação ocorreu pela Rodovia SP-255.

A droga estava escondida em um compartimento de difícil acesso no veículo. Já pelo local foram visualizados dois veículos, uma moto e um modelo HB20, cujos os condutores estavam em atitudes suspeitas.

Ao notarem a presença das viaturas, empreenderam fuga, mas de imediato foi realizado um breve acompanhamento, sendo que um homem foi abordado. Em revista pessoal, foi localizada a quantia de R$5.000,00.

A equipe do CANIL da PM realizou a abordagem do veículo HB20 e dentro do porta malas foi encontrado um galão de 5 litros, contendo lança perfume. Com o apoio do cão Kito, foi realizado a busca olfativa e o animal indicou o odor por trás do painel.

Então também encontraram um tablete de crack, que estava escondido dentro do filtro do ar condicionado. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos indivíduos por tráfico de drogas e eles foram encaminhado à delegacia de Botucatu.