16 condutores recusam fazer teste do etilômetro durante operação de trânsito em Botucatu

Foi realizada na noite deste sábado, 19, a chamada ‘Operação Direção Segura’ do Detran-SP, onde são organizadas blitz de trânsito com o intuito de combater o consumo de álcool associado com direção. As operações contam sempre com a participação das polícias Civil e Militar.

As ações foram desenvolvidas no Praça Pedro Torres/Largo da Catedral e Avenida Vital Brasil. A operação em Botucatu teve os seguintes resultados:

-2 Veículos removidos

-2 motos removidas

-1 CLA recolhido

-6 CNHs recolhidas

-16 recusas do bafômetros

-1 infração por alcoolemia

-14 autos de infração de trânsito

-Total de 31 autuações

A operação também resultou na captura de um homem que era procurado. Ao ser levado para o Plantão Policial, porém, verificou-se um contramandado de prisão.

Recusa do bafômetro

No estado de São Paulo, 78% das multas aplicadas em janeiro foram por causa dos motoristas que se recusaram a fazer o teste do bafômetro. Os dados fazem parte de um levantamento do Detran do estado nas blitze realizadas no período.

O diretor científico da Associação Brasileira da Medicina de Tráfego, que ajudou a formular a Lei Seca, o médico Flávio Adura, citou alguns dos principais riscos que o motorista dirigindo embriagado gera às pessoas em sua volta.

Cabe lembrar que a recusa do teste de bafômetro gera uma multa de mais de R$ 2.900,00, retenção do carro, além da suspensão da carteira de motorista por 12 meses. Essas são as mesmas punições para quem é flagrado com até 0,33% miligramas de álcool por litro de ar no teste do bafômetro.

Já quem é flagrado com nível de álcool acima de 0,34% miligramas, além das penas anteriores, também responde por crime de trânsito, podendo pegar uma pena de até 3 anos de prisão.

