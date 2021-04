Receita apreende R$ 1,5 milhão em cigarro na Castelinho em Botucatu

O caminhão foi monitorado pelo trabalho de inteligência da Receita Federal

A Receita Federal, em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual, apreendeu cerca de 350 mil maços de cigarros contrabandeados. A operação ocorreu no sábado (10), no quilômetro 14 da rodovia João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho, na região de Botucatu.

O caminhão que transportava a carga foi identificado após trabalho de inteligência da Receita Federal. Os maços de cigarros apreendidos estão avaliados em R$ 1,7 milhão. O caminhão e os cigarros serão perdidos em favor da União e será cobrada multa de R$ 2,00 por maço de cigarro apreendido.

Fonte: JCNet