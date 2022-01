Uma deliciosa novidade: Botucatu agora conta com o SPA Empório Flora Pura

Uma deliciosa novidade. Desde o último sábado, dia 03, Botucatu conta com um SPA, criado sob um novo conceito, prometendo mudar tudo o que conhecemos no setor até hoje. O empreendimento faz parte do já conhecido Empório Flora Pura, localizado em um dos principais corredores da cidade, Avenida Dom lúcio, 269.

O espaço é projetado para atender todos os públicos, contando com diversos profissionais para cada serviço oferecido.

“Queremos trazer mais beleza e bem-estar, com atendimento mais humanizado e personalizado”, explica Adriane da Silva, empreendedora do Empório Flora Pura.

Dentre os diversos produtos oferecido encontram-se:

-Massagem relaxante

-Pedicure

-Manicure

-Depilação íntima

-Sobrancelhas (linha ou pinça)

-Hidratação capilar

-Escova

-Detox facial

-Drenagem linfática

-Bambuterapia

-Além do já queridinho SPA Day

“O SPA nada mais é que uma continuação da Flora, onde os clientes vão ter uma imersão mais amplificada desse universo. Utilizamos em cada atendimento os nossos produtos, que carregam o símbolo Cruelty-free, que não são testados em animais, além de suas embalagens em na maioria serem recicláveis”, completa Adriane.

O agendamento pode ser feito em loja ou pelo número (14) 9 9812-4869.

Lembrando que há possibilidade do cliente chegar e ser atendido. Aliás, esse é o intuito, já que os profissionais ficam durante o dia todo no SPA

SPA Flora Pura: um lugar para se sentir linda(o) e relaxada da cabeça aos pés.





















