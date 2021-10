Outlet Doct completa um ano em Botucatu com várias opções em jeans direto da fábrica

Você sabia que Botucatu tem uma loja de fábrica de uma indústria especializada no desenvolvimento e confecção de jeans? Neste mês de outubro a Doct Jeans comemora um ano de muito sucesso em Botucatu. A empresa usa o modelo de private label, que é a venda de produtos de marca própria, e acumula mais de 40 anos de experiência no mercado nacional e internacional.

A fábrica abastece grandes marcas e magazines em todo o Brasil. Com um pátio industrial com mais de 20 mil metros quadrados construídos a fábrica possui uma estrutura interna verticalizada que permite maior controle em todas as etapas do processo produtivo desde o corte até embalagem e entrega. Desta forma, o consumidor tem a garantia de maior agilidade e qualidade.

Além de tudo isso, a Doct tem um grande diferencial: com a experiência e estrutura fabril a empresa está preparada para atender às expectativas do clientes em criatividade, volume, prazos e qualidade. Por isso, o resultado trabalho vem sido aprovado há décadas por grandes nomes da indústria da moda.

Já são quatro unidades no varejo no estado de São Paulo e em Santa Catarina, com uma das lojas em Botucatu, na Amando de Barros.

Na cidade desde outubro de 2020, em um amplo espaço, a Doct oferece jeans, todos na tendência da moda MASCULINO, FEMININO E PLUS SIZE.

Em uma grande variedade de modelos e cores, você encontra desde WIDE LEG, MOM JEANS, CLOCHARD, SKINNY, SHORTS, VESTIDOS, BERMUDAS, e também peças mais simples, como calças de trabalho, calças slim/retas, além de uma linha exclusiva para o seu PET.

Tudo isso por um preço muito acessível. A Doct tem crediário próprio, sem juros e sem entrada.