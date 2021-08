Empresa botucatuense do setor aeronáutico é a 5ª no Brasil a ter acreditação NADCAP

A VEMAX, empresa botucatuense que atua no setor aeronáutico desde 2006, é a 5ª empresa do Brasil, e a 1 ª de Botucatu, a ser acreditada na NADCAP Commodity Aero Structure Assembly, de acordo com a Lista de Fornecedores Qualificados. A acreditação NADCAP é uma avaliação de conformidade de processo, gerenciada pelo PRI (Performance Review Institute), que reúne especialistas técnicos do assunto para estabelecer requisitos de credenciamento e avaliação de fornecedores.

“Atualmente, fornecemos peças usinadas e componentes para a aviação comercial, executiva, defesa & Segurança e agrícola da EMBRAER. Diante do mercado globalizado, tecnológico e altamente competitivo que estamos inseridos, buscamos constantemente soluções inteligentes, inovadoras e robustas para nosso negócio. Com isso, a acreditação NADCAP vai de encontro a nossa estratégia e, atualmente é critério de exclusão para se tornar fornecedor do segmento. Nossa empresa está cadastrada na base de fornecedores da Boeing e agora somos acreditados NADCAP estando assim habilitados para fornecimento de aero peças a nível global”, disse ao Acontece Botucatu, um dos diretores da empresa, Marcus Vinicius Costa de Abreu.

O Nadcap é o principal programa mundial cooperativo entre as principais OEMs do setor para as especificações de processos e produtos especiais de fabricação e ensaios como meio de mitigação de riscos e garantia da qualidade na cadeia de fornecimento.

“A acreditação recém conquistada somada à nossa competência, vontade de crescer e um plano de expansão extremamente estruturado, certamente conquistaremos o mercado externo. Em 2022 teremos uma extensa agenda de viagens de negócios, reuniões e feiras internacionais em busca da exportação”, comentou Marcus.

A VEMAX é uma empresa que vem crescendo em média 35% ao ano gerando empregos e renda para o município. Atualmente, são 54 colaboradores. “Importante ressaltar que em 2020, ano da pandemia, montamos um comitê de crises e gerenciamos com muita maestria o cenário. Com isso, não tivemos redução no quadro de colaboradores em 2020 e, em 2021, estamos fechando o ano com contratação de mais 20 colaboradores. Além disso, temos orgulho em dizer que somos a única empresa de Botucatu fundada por Botucatuenses que atua no mercado aeronáutico com o fornecimento de aero peças usinadas e montagem de componentes para esse setor altamente tecnológico e competitivo. Nosso plano de futuro converge para gerar muito mais empregos para nossa cidade”, completou.

O processo de acreditação NADCAP VEMAX

O processo de acreditação começou em 2018 quando a Vemax decidiu implementar o processo de montagem de subconjuntos aeronáuticos. A selagem é uma atividade que está dentro deste escopo, e é um processo especial.

Processos especiais são aqueles que não podem ser medidos ao fim do seu processo, mas devem ter controles rigorosos durante sua execução para garantir a conformidade e qualidade do produto.

Em virtude disso, a VEMAX criou procedimentos internos, investiu em novos recursos necessários, adequou a infraestrutura da área de preparação e montagem das peças, certificou e qualificou toda a equipe envolvida para implementar um processo robusto e confiável.

“Durante este período, tivemos o suporte da Consultoria South América, que foi fundamental para nos auxiliar na interpretação e diagnósticos periódicos de atendimento aos requisitos normativos. E apesar de todos os contratempos sofridos pela pandemia mundial no qual vivemos, o projeto foi concluído devido a determinação e dedicação da equipe e foi avaliado e homologado pela Embraer, certificado pela norma AS9100 e recentemente acreditado pelo programa NADCAP”, disse.

A principal diferença, como o próprio programa é descrito pelo órgão que o gerencia, é que a auditoria NADCAP é uma avaliação específica, feita por especialistas da área para avaliar os requisitos, execução e controles implementados para garantir a qualidade e conformidade dos produtos. Em resumo, ela exige mais do que conhecer os requisitos do processo, mas o domínio dele.

Outras Informações

“Em 2018, apontamos para EMBRAER o interesse em homologar o processo de cravação e selagem de porca flange, onde a EMBRAER foi bastante receptiva e apoiou nossa decisão. A partir daí, iniciamos uma jornada desafiadora, intensa e de bastante aprendizado para todos os envolvidos”, explicou Marcus.

Para que o projeto entregasse com maestria um novo processo robusto e estruturado, a empresa dedicou:

1) um líder acompanhado de um time multidisciplinar;

2) recursos financeiros para infraestrutura, ferramentas e materiais utilizados no processo e;

3) por se tratar de um “processo especial”, a VEMAX participou de um programa de capacitação com a consultoria South America através de um convênio celebrado entre o Parque Tecnológico de São José dos Campos e APEX Brasil que selecionou empresas do Cluster Aeroespacial Brasileiro com objetivo de prepara-las para acreditação na commodite ASA do programa NADCAP.

Em março de 2020 o mundo foi impactado pela pandemia e, diante das dificuldades e desafios condicionados pelo cenário mundial, a VEMAX empenhou-se ainda mais para conseguir manter os recursos destinados ao projeto. E o time superou as expectativas se adequando a um novo formato de trabalho alcançando resultados ainda maiores.

Como resultado de todo empenho do time envolvido, em 2021 tivemos GRANDES marcos:

Agradecimentos

A todo o time de subcontrato da EMBRAER por todo suporte e por acreditar em nossa empresa. Ao Parque Tecnológico de São José dos Campos pois como sempre não mediram esforços para qualificar e evoluir a base de fornecedores. À Consultoria South America pela paciência e orientação em todos os detalhes durante a implantação do processo.

A todo time VEMAX envolvido no projeto, deixo o agradecimento pela dedicação, empenho e vontade de fazer acontecer da maneira certa. Vivemos juntos o desafio que foi fazer o projeto acontecer junto com as demais atividades do dia-a-dia. Parabéns pelo crescimento profissional e muito obrigado por toda a dedicação e empenho. Vocês deixaram sua marca na história da VEMAX. Somos honrados em tê-los em nosso time!

Karina Shinzato, fica aqui em nome da diretoria da VEMAX um agradecimento especial a você, pois conduziu o projeto com profissionalismo e resiliência ímpar.

Quando entrou na VEMAX como estagiária do curso de engenharia de produção enxergamos em você o potencial, garra e vontade de crescer profissionalmente. Então fizemos o convite para liderar o projeto de implantação do processo de cravação de porca flange que você aceitou com frio na barriga e brilho nos olhos.

Com toda a vontade, dedicação e horas e mais horas de estudo não podia ser diferente, você entregou o projeto com a acreditação internacional da VEMAX na commodite ASA do Programa NADCAP.

Parabéns pelo trabalho!