Empório Flora Pura Botucatu, um novo conceito de cosméticos baseado em produtos naturais

A partir desta terça-feira, dia 27, a cidade de Botucatu é contemplada com mais um empreendimento que promete mudar tudo o que você conhece até hoje no setor de cosméticos. Localizado na Avenida Dom Lúcio, nº 269, um dos mais charmosos corredores comerciais da cidade, o Empório Flora Pura traz para seus clientes um novo conceito de cosméticos baseado em produtos naturais que você vai amar.

Toda linha oferecida é 100% Cruelty Free, ou seja, produtos que não são testados em animais, nem contém ingredientes de fornecedores que utilizam esse tipo de procedimento. Esses produtos respaldados por selos que garantem a produção livre de crueldade animal estão sendo cada vez mais procurados, seja pelos avanços das tecnologias que permitem que testes sejam realizados sem a necessidade de cobaias animais ou pela conscientização das pessoas em não comprar de empresas que financiam essa prática.

Adriane da Silva é a idealizadora do projeto do novo empório da cidade. “Por volta de uns 3 anos uma amiga revendedora me indicou os produtos da Flora Pura, foi onde conheci, me encantei e trouxe para minha vida. Algo que me chamou muito atenção desde o princípio foi a forma que os produtos me atraíram pela qualidade e preços de custo”, contou Adriane ao Acontece Botucatu.

“Após um tempo comecei a pesquisar franquias para trabalhar e a Flora Pura foi a que mais me atraiu. Após longas conversas com o setor da Franquia, fui ao Ceará para poder conhecer a fábrica de cosméticos e produtos naturais, também tive o prazer de conhecer seu Jordan, fundador da Flora Pura, onde compartilhou toda sua trajetória até hoje aos 85 anos de idade, um homem farmacêutico, que criou todos produtos da Flora Pura no que se refere a suplementação, vitaminas, xaropes, cosméticos veganos, o que hoje é de suma importância; sendo todos produzidos a bases de plantas naturais”, completou.

Adriane lembra que, por conta do exemplo de vida do seu Jordan, ficou ainda mais fascinada pelo “universo” Flora Pura e pela diversidade de produtos que ela oferece, desde casa, com difusores, aromatizador, velas aromatizantes, óleos essências, à tratamentos e cuidados com o corpo, cabelo, rosto, perfumes, sabonetes, óleos, argilas, gel, suplementos, vitaminas, xaropes, etc.

A partir desta terça a loja estará à disposição da população de Botucatu e região. “Minha principal expectativa é que a loja proporcione a Missão da Flora Pura em si, saúde, beleza, bem estar e proximidade com a natureza. Além de que espero que seja bem recebida aos Botucatuenses e região, que possa ser um sucesso e que possa ser a primeira loja de muitas”, finalizou Adriane.