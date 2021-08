Com foco no mercado de móveis planejados, empresário de Botucatu investe em nova loja na cidade

Foi inaugurada neste sábado, 21, em Botucatu a Corte Fácil – Soluções em Marcenaria. A nova loja conta com um espaço maior, moderno e muito bem estruturado, com uma equipe com mais de 20 colaboradores.

Os clientes podem conhecer essa nova estrutura na Rua Francisco Botti, 230, na Vila São Lúcio, com amplo estacionamento, show room com ambientes decorados, salas de apresentação de projetos e uma marcenaria com equipamentos de última geração.

História

No mercado desde 2017, a empresa iniciou suas atividades com o foco na prestação de serviços exclusivos para marcenarias, vendas de ferragens e fabricação de moveis planejados.

A corte fácil oferece um produto de ótima qualidade e tem como seu maior diferencial o rápido prazo de entrega, além da forma de pagamento facilitada, com possibilidade de parcelamentos em até 18x.

