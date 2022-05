Casalustre 738, uma ótima opção para as suas férias ou finais de semana, pertinho de você

O Centro-oeste paulista é muito rico em opções para descanso e lazer, com locais de natureza exuberante, muito perto de tudo. Um desses exemplos fica às margens da Rodovia Castelo Branco, em Águas de Santa Bárbara. Em um luxuoso espaço no Santa Bárbara Resort Residence, um casal de Botucatu pensou em criar um ambiente único, que se diferencia pelo conforto.

Conhecida, desde 2019 pelo nome Casalustre738, a casa possui 260 m² de área construída, com 3 suítes , sala de estar conjugada, cozinha americana com eletrodomésticos modernos e utensílios completos, espaço gourmet, churrasqueira, mesa de pebolim, piscina privativa azulejada e climatizada (cascata e iluminação acionada por controle remoto), garagem coberta e wi-fi.

A casa oferece, além de uma estadia incrível, personalidade e estilo; o que a torna ÚNICA !

Localizada no complexo do loteamento Santa Bárbara Resort Residence – km 292,6 da rodovia Castelo Branco , o empreendimento é 100% abastecido por água mineral, com propriedades terapêuticas. Este, é o lugar perfeito para relaxar e aproveitar suas férias ou feriado prolongado, com toda segurança .

O loteamento integra conceito de resort e residencial, oferecendo qualidade de vida para a família. Aqui, você encontra atividades para todos os gosto, além do contato com a natureza em seus 7,4 milhões de m² de área verde, proporcionando belas vias arborizadas, fauna silvestre e ar puro.

A locação é feita pelo Airbnb, o que garante ainda mais comodidade aos hóspedes.

Santa Bárbara Resort Residence

Localizado às margens da Rodovia Castello Branco, na Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, o Santa Bárbara Resort Residence é o lugar perfeito para você gastar suas energias e ao mesmo tempo repor todas elas.

Um empreendimento único, com a totalidade de seus lotes abastecida 24 horas por dia com uma das melhores águas minerais do mundo, extraída a mais de 400 metros de profundidade.

Projeto urbanístico arrojado, sistema de transporte coletivo interno, abastecimento inteiro do empreendimento com água mineral, além de um amplo centro comercial bem ao lado da portaria. Tudo para o conforto total dos proprietários de lotes e casas.

No Santa Bárbara encontra-se também o Green Village Hotel e Restaurante, um complexo inovador de hospedagem composto por casas e apartamentos de alto padrão.

Opções para a família toda e uma programação especial de eventos. SPA de nível internacional, 2 clubes, ecopista com 6 km de extensão, bike club com empréstimo gratuito de bicicletas, minigolfe, trilha ecológica, lagos para a prática de stand up paddle, canoagem e pesca esportiva.

