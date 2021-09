Botucatu: terra dos bons ares, boas escolas e boas indústrias, agora também é a Terra do Beef

Conheça a Terra do Beef em Botucatu e seus serviços e produtos de excelência

Botucatu agora conta com uma Loja de carne que vai acompanhar seu dia a dia e as ocasiões especiais. Inaugurada no dia 3 de setembro, a Terra do Beef oferece aos seus clientes cortes de carne de bovino, suíno, ovino e aves.

Além das peças que já chegam embaladas a vácuo diretamente do frigorífico, os clientes podem solicitar o fracionamento na própria loja, já que a Terra do Beef possui embaladora a vácuo, tudo para garantir ao consumidor mais qualidade em sua mesa.

A Terra do Beef não esqueceu da praticidade e, pensando nisso, lá podem ser encontradas carnes temperadas, recheadas, carne moída, hambúrguer artesanal, almôndegas e muito mais. Tudo em porções que atendem a necessidade dos mais exigentes clientes, sempre em embalagens a vácuo para manter a qualidade dos alimentos.

E não fica por aí. A Terra do Beef também possui a maior variedade de molhos, temperos e sais especiais. Lá podem ser encontradas opções de dry hub, flor de sal, molhos de pimenta, os famosos molhos do Netão Assador e mais.

Sabe a cachaça do Rubão? Lá tem. E a cachaça Cabaré? Tem também.

Queijos de qualidade? Tem. Pão de alho? Opa! Farofa? Sim. Acessórios para churrasco? Os melhores! Carvão? Só passar para buscar!

E ainda não terminou. Tem também uma linha de arroz especial para Paella e Risoto, massas importadas, azeites e palmito. Pensando na feijoada? Também temos tudo que você precisa.

Aquela cerveja gelada pra levar? Pode confiar que tem!

Aquele assado aos finais de semana? Anote aí que teremos em breve! E não se preocupe: avisaremos em nossas redes sociais assim que estiver tudo pronto com o carinho de sempre!

Isso tudo além da facilidade de contar com o auxílio dos colaboradores treinados e prontos para atender os clientes. Quem preferir, pode optar pelo autoatendimento, já que todos os produtos estão dispostos da melhor maneira para que a experiência seja a mais agradável possível.

Como nasceu a Terra do Beef?

O negócio nasceu da ideia do sócio Daniel Rezende, que se reuniu com três amigos para dar início ao projeto Terra do Beef. A proposta é levar para a mesa do cliente sabor e qualidade. E a Terra do Beef começou a se projetar.

O passo seguinte foi estabelecer as bases da nova Loja de Carnes. Um dos critérios adotados foi não trabalhar com desossa no local. Os sócios entendem que a desossa realizada já no frigorífico confere mais qualidade e segurança para o produto final.

Outro critério foi criar padrão moldado às necessidades dos consumidores, o que inclui tamanho de porções, cortes, identidade do produto, etc. Não menos importante também foi a preocupação em criar um ambiente de fácil interação do consumidor com o alimento que ele vai consumir.

Isso vai desde a apresentação da Loja, a disposição dos produtos, a apresentação dos alimentos e a equipe de colaboradores. E assim surgiu a ambientação da Terra do Beef.

De importância ímpar, na Terra do Beef o cliente pode conferir a qualidade dos equipamentos utilizados para manter a integridade do produto final, que vai desde o robusto sistema de refrigeração, passando pela moderna embaladora a vácuo, até os pequenos detalhes dos utensílios de cozinha. E tudo fica ao alcance dos olhos.

Quer conhecer mais detalhes? Venha nos visitar. Teremos o maior prazer em apresentar nossa Loja de Carnes para vocês.

Serviço:

Terra do Beef

Horário de funcionamento: de segunda a sábado – das 8h às 20h. Domingos e feriados – das 8h às 13h.

Av. Prof. Raphael Laurindo, 534, Jardim Paraíso, Botucatu-SP

Telefone (14) 3882-3182

Siga nas redes sociais: @terradobeef

Veja fotos dos produtos que você encontra na Terra do Beef