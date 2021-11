WhatsApp deixa de funcionar em celulares antigos nesta segunda, 01

O WhatsApp vai deixar de funcionar em smartphones mais antigos a partir desta segunda-feira (1º).

Em seu site, a empresa diz que “não será mais compatível com aparelhos Android com o sistema operacional 4.0.4 e versões anteriores”. Ou seja, fica disponível apenas para telefones com Android 4.1 ou mais recentes.

Em iPhones, o aplicativo passa a ser compatível somente com o iOS 10 ou mais recentes. É possível continuar usando o app também em alguns modelos com o sistema operacional KaiOS 2.5.1.

Fonte: CNN Brasil