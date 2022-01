VÍDEO: deslizamento de pedras atinge embarcações com turistas em Capitólio, MG

Um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, no Centro-Oeste de Minas, atingiu três embarcações com turistas neste sábado (8).

O Corpo de Bombeiros da cidade de Piumhi, que atende a ocorrência, diz que há, pelo menos, 15 vítimas.

Três pessoas estão internadas em estado grave na Santa Casa de Passos. Outros 6 turistas tiveram ferimentos leves e foram levados ao Pronto Socorro de São João da Barra.

Um vídeo que circula pela internet e cuja veracidade foi confirmada pelos Bombeiros mostra o momento em que um dos cânions atinge as lanchas.

Veja vídeo.

https://youtube.com/shorts/SJJtd5-w3Qk?feature=share

Fonte: Portal G1

Compartilhe esta notícia