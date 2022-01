Vacinas contra Covid para crianças chegam ao Brasil na segunda quinzena de janeiro, diz Queiroga

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse, nesta segunda-feira (3), que vacinas contra Covid-19 para crianças entre 5 e 11 anos chegam ao Brasil na segunda quinzena de janeiro. Em dezembro, ele já havia anunciado que a imunização desse público começaria no início de 2022.

O anúncio de Queiroga à imprensa ocorreu após uma solenidade em Brasília, que tratava sobre envio de 23 médicos para ajudar vítimas das enchentes na Bahia.

“Na segunda quinzena de janeiro, as vacinas começam a chegar e serão distribuídas”, disse o ministro da Saúde.

Queiroga afirmou ainda que a vacinação infantil “está bem definida, de maneira clara e transparente” e a pasta tem uma “ampla discussão com a sociedade acerca do tema [vacinação], que é fundamental”.

“Disseram que as crianças são depósitos de vírus, nossas crianças são o futuro do Brasil”, afirmou.

Consulta pública

O ministro também disse que a pasta fará uma consulta pública, seguida de uma audiência pública, para que especialistas “das diversas correntes” possam decidir sobre a imunização e informar a sociedade sobre o assunto. Segundo Queiroga, o objetivo é “oferecer aos pais as informações necessárias para que eles possam tomar as melhores decisões para os seus filhos”.

“Nós estamos com os pais e as mães para apoiá-los na hora de tomada de decisões em relação a essa questão das vacinas”, comentou.

Apesar da declaração do ministro, a proposta da consulta pública para vacinação de crianças foi contestada no Supremo Tribunal Federal (STF). Na última sexta-feira (31), a ministra Cármen Lúcia deu um prazo de cinco dias para que o presidente Jair Bolsonaro e Queiroga prestem informações após ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos.

A confederação quer que o STF determine à União que a vacinação desse grupo passe a ser obrigatória, e que a faixa etária seja incluída com urgência no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.

Em 31 de dezembro, o ministro disse que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra Covid-19 pode começar na primeira quinzena deste mês. A imunização dessa faixa etária foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 16 de dezembro, mas a medida ficou sob análise do ministério.

Quando comentou o assunto, Queiroga afirmou que anunciaria o cronograma ainda nesta semana. Entretanto, o ministro não deu prazos de quando a imunização vai começar.

“A certeza é que todos os pais que tiverem criança de 5 a 11 anos que quiserem vacinar os seus filhos, segundo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles poderão vacinar os seus filhos dentro do nosso programa nacional de operacionalização da vacina contra a Covid”, afirmou o ministro, à época.

Fonte: Portal G1

