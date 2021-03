Vacinação em idosos de 72 a 74 anos contra Covid-19 no estado de SP começa no dia 22

O estado de São Paulo começará a vacinar idosos de 72 a 74 anos no dia 22 de março. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (10) pelo governador João Doria (PSDB).

“O estado de SP vai começar a vacinação de pessoas de 72, 73 e 74 anos no dia 22 de março. Vamos utilizar o sistema drive-thru e as unidades de saúde estaduais e municipais. Pedimos que não se concentrem num único dia, em uma única manhã, se programem e façam seu cadastro no VacinaJá”, disse o governador João Doria.

A data foi divulgada durante coletiva de imprensa no início da tarde. Pelo calendário estadual, idosos acima de 75 anos poderão receber a primeira dose da vacina da próxima quarta-feira (15).