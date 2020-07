 Vacina chinesa que será testada no Brasil chega a São Paulo

As vacinas para teste contra o coronavírus feitas pelo laboratório chinês Sinovac Biotech em parceria com o Instituto Butantan chegaram a São Paulo na madrugada desta segunda-feira (20). O avião com as vacinas saiu de Frankfurt, na Alemanha, e, após 11 horas de viagem, pousou por volta das 4h20 no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vacinas serão levadas para o Instituto Butantan, na Zona Oeste de São Paulo.

Os testes com 9 mil voluntários começa nesta segunda-feira (20). O Instituto Emílio Ribas, na Zona Oeste de São Paulo, começou a cadastrar na última quarta-feira (15) os voluntários que se inscreveram para participar da terceira e última fase de testes desta vacina contra o novo coronavírus.

De acordo com o governo estadual, o Instituto Butantan está adaptando uma fábrica para a produção da vacina. A capacidade de produção é de até 100 milhões de doses. O acordo com o laboratório chinês prevê que, se a vacina for efetiva, o Brasil ficará com 60 milhões de doses para distribuição.

A parceria havia sido anunciada no dia 11 de junho. Na ocasião, o governador João Doria (PSDB) disse que, se comprovada a eficácia e segurança da vacina, ela será disponibilizada no SUS a partir de junho de 2021.

Esses novos testes da fase 3 da CoronaVac, nome da vacina, serão feitos em larga escala e precisam fornecer uma avaliação definitiva da eficácia e segurança, isto é, a vacina precisa ser capaz de criar anticorpos para imunizar contra a Covid-19.

