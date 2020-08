Serra de SC registra neve durante a madrugada

A Serra catarinense registrou neve na noite desta quinta-feira (20) e madrugada de sexta (21). O fenômeno foi visto em Bom Jardim da Serra por volta das 20h30, segundo a Central NSC de Meteorologia. A neve também foi confirmada pela Somar Meteorologia. Esta é a primeira neve registrada em Santa Catarina este ano, segundo a Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições meteorológicas do estado.

Na cidade, a temperatura mínima registrada foi -2,8°C, às 21h, segundo a Epagri/Ciram. Pouco depois das 21h30, o órgão confirmou neve no Centro de São Joaquim. Às 21h, a temperatura na cidade era de -0,93°C.

Por causa da Covid-19, a região tem restrições e autoridades orientaram que somente pessoas com reserva de hospedagem façam a visitação, já que os hotéis já estão lotados.

O estado está sob a influência de uma massa de ar polar. Na sexta-feira (21), o frio continua em Santa Catarina com mais força e com possibilidade de neve pela manhã. A partir da tarde volta a ter tempo seco e no fim de semana não tem mais chance de neve, mas sim de geada.

Fonte: Portal G1