São Paulo: Itu inicia rodízio no fornecimento de água

Em 2014, moradores de Itu ficaram 10 dias sem receber água em casa

A cidade de Itu, no interior paulista, iniciou um rodízio no fornecimento de água para os moradores. A maior parte do município já começou ontem (6) a receber água em sistema 24/24, ou seja, a água só é fornecida em dias alternados.

De acordo com a prefeitura, o corte de água foi necessário para a preservação dos mananciais da cidade. “O déficit de chuvas é considerado severo e especialistas definem o momento como a pior seca em 91 anos”, diz nota da administração municipal. “A medida corrobora com as ações de preservação dos mananciais que abastecem a cidade, já adotadas pela Companhia Ituana de Saneamento [autarquia municipal] desde o início de maio”.

Os moradores que desperdiçarem água poderão ser multados. Segundo a prefeitura, são consideradas situações de desperdício ações como lavar calçada com o uso contínuo de água, manter torneiras, canos, conexões, válvulas, caixas d’água, reservatórios, tubos ou mangueiras eliminando água continuamente, e lavar veículos com uso contínuo de água.

Em 2014, a cidade enfrentou um período severo de falta de água, quando parte dos moradores chegaram a ficar mais de 10 dias sem receber água em casa.

Agência Brasil