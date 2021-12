Rodízio de veículos na cidade de SP está suspenso a partir desta segunda

Medida ocorre em função das festas de final de ano e férias escolares. Restrição volta a vigorar no dia 17 de janeiro de 2022.

O rodízio municipal de veículos da cidade de São Paulo está suspenso a partir desta segunda-feira (20) por conta das festas de final de ano e férias escolares.

A restrição voltará a vigorar no dia 17 de janeiro de 2022, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Regras do rodízio, de acordo com o final da placa do carro:

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, é só ligar 156. O atendimento é realizado 24 horas por dia.

Fonte: g1

