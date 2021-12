Reality show de criptomoedas vira febre no Brasil

Chamado de “Blockchainers – Surfando na onda Blockchain”, esse reality show não faz as coisas como um Big Brother Brasil, ou até mesmo uma A Fazenda, pelo contrário, ele é bem parecido com outro reality show, conhecido como Shark Tank. Dentro desse reality, três equipes vão ser formadas, e cada uma delas terá como líder um YouTuber nacional.

A proposta desse reality show será diferente de tudo que você já viu, já que dentro dele, startups não vão precisar se inscrever, a fim de ter a ideia por trás do projeto avaliada. Cada um dos YouTubers presentes no programa irá criar sua equipe, escolhendo negócios locais que podem acabar se beneficiando do setor de cripto e da tecnologia de blockchain.

Atualmente, o uso mais comum desse tipo de moeda virtual está nos investimentos e transações, mas recentemente, até mesmo plataformas de apostas estão aceitando esse tipo de pagamento. Entretanto, esse tipo de ativo virtual tem diversas funcionalidades diferentes, e isso é uma das coisas que serão exploradas dentro do reality.

O que diz o criador dessa ideia

O criador do reality é Rodrix Digital, YouTuber de cripto brasileiro. Segundo ele, os negócios que podem ser escolhidos como participantes podem ser de qualquer área. Seja uma barraquinha de cachorro-quente, ou até mesmo uma loja de camisetas, a escolha dos participantes será livre, até porque, o mercado de ativos virtuais nasceu com o objetivo de tornar a economia mais inclusiva, transparente e também justa.

Para ele, não faz sentido criar limitações no programa, sendo mais importante ampliar a atuação e mostrar todo o potencial das criptos moedas e também da tecnologia de blockchain, que pode ser aplicada em todos os setores da sociedade. Se você é um novo comerciante interessado em criptomoedas, com certeza deve verificar o site oficial do aplicativo Yuan Pay.

Esse reality show vai ser feito em uma parceria com a Dash Brasil, empresa brasileira que representa a criptomoeda Dash. Essa moeda não é tão popular ainda no Brasil, mas ela pode ser utilizada como meio de pagamento, a fim de facilitar a vida dos consumidores e vendedores.

Essa vai ser a moeda utilizada dentro do reality show, que irá promover o uso do ativo ao mesmo tempo em que dá uma modernizada nos modelos de negócio que já estão parados no tempo.

Qual vai ser a estrutura do programa?

Depois dos participantes terem selecionado os negócios que vão modernizar, cada um dos YouTubers vai ter que criar um planejamento de mentoria para ajudar a empresa a crescer. Isso vai envolver a criação de um plano de marketing, a implementação de sistemas de pagamento que são baseados em moedas digitais, e também toda a inserção do negócio dentro do campo tecnológico.

O primeiro episódio da nova série vai ser liberado no dia 30 de outubro de 2021, como uma forma de celebrar o dia em que foi postado na internet o primeiro documento sobre o Bitcoin. Ao todo, o reality show em sua primeira temporada terá quatro episódios, que vão ser exibidos diariamente a partir do dia 31 de outubro, até o dia 3 de novembro.

Depois dos episódios terem sido exibidos, o canal então vai ser aberto para uma votação pública, para escolher qual foi o melhor modelo de negócio entre concorrentes. O grande vencedor do reality vai ser anunciado no dia 7 de novembro, às 20 horas.

Qual o impacto desse reality para o setor de cripto?

O impacto desse reality show provavelmente vai ser visto mais na popularização do setor. Atualmente, as moedas têm se tornado presentes na vida de muita gente, mas ainda assim elas não são tão populares quanto poderiam ser. Dessa forma, iniciativas como essas servem para incentivar o público a investir no setor.

Claro, o alcance desse reality vai ser bem menor do que outros programas como o Big Brother, e a sua duração também será pequena. Entretanto, talvez esse seja o passo inicial para que pequenos negócios consigam ver o potencial dos criptoativos e também da tecnologia de cadeia de blocos para o desenvolvimento de suas empreitadas.

Se você quer aprender mais sobre esse mercado, recomendamos que você acompanhe o reality show, que vai ser transmitido no próprio YouTube. Dessa forma, você vai conseguir entender como a tecnologia de cadeira de blocos funciona e também qual é a melhor aplicação dela para a sua vida.

Compartilhe esta notícia