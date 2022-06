Quadrilha ataca caminhão e rouba arsenal em rodovia do interior paulista

Cerca de 50 armas foram roubadas; ninguém foi preso. Segundo a Polícia Rodoviária, quatro criminosos armados abordaram o veículo na Rodovia Anhanguera.

Uma quadrilha atacou o veículo de uma transportadora na Rodovia Anhanguera, em Jundiaí (SP), e roubou um arsenal na manhã desta sexta-feira (17). A ocorrência foi registrada na altura do quilômetro 51, por volta de 9h30.

Os criminosos levaram 50 armas da carga. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista e um ajudante estavam transportando armamento e munições quando uma van tentou parar o veículo. Sem sucesso, a van entrou na frente e a quadrilha mostrou que estava armada.

Assim que o veículo parou, quatro suspeitos desceram e seguiram até o motorista. Em seguida, disseram que queriam a carga e que os dois funcionários permanecessem quietos dentro do caminhão.

Com ajuda de um pé de cabra, a quadrilha roubou 50 armas pequenas, como pistola e revólveres. No total, seis suspeitos teriam participado da ação.

De acordo com o ajudante, o alarme do veículo não foi acionado quando o baú foi arrombado e a central de monitoramento de carga demorou para responder ao “botão de emergência”, que foi acionado no momento em que perceberam o assalto.

A transportadora responsável pelo serviço informou que a entrega seria feita na região de Jundiaí. Nenhum suspeito da quadrilha foi localizado e a carga ainda não foi encontrada.

