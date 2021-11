Quadrilha assalta loja de grife em outlet e causa pânico com disparos de arma de fogo às margens de rodovia

Foto arquivo pessoal

Uma ação criminosa assustou funcionários e visitantes em um outlet na noite desta segunda-feira (29), na Rodovia Castello Branco, em São Roque (SP).

De acordo com a polícia e funcionários, um grupo causou pânico com disparos de arma, entrou em uma loja de roupas e rendeu os trabalhadores. Algumas pessoas foram amarradas enquanto os criminosos pegavam as mercadorias.

Vídeos enviados para a reportagem do g1 e que circulam nas redes sociais mostram a loja de roupas que foi toda revirada pelos bandidos. Em outra imagem, é possível ouvir barulhos de diversos tiros na saída do outlet.

A Polícia Rodoviária foi acionada para o atendimento da ocorrência e, em um posto de combustíveis no quilômetro 60 da rodovia Castello Branco, equipes encontraram o grupo.

Dois suspeitos foram presos, sendo um baleado. Inicialmente foi informado de que um deles não havia resistido aos ferimentos, mas a polícia confirmou 22h30 que o homem havia sido socorrido e está em estado grave. As identidades não foram informadas.

Segundo o Outlet Catarina informou à reportagem, o grupo assaltou uma loja, disparou e fugiu no local. Não houve feridos no estabelecimento.

Fonte: portal G1

Compartilhe esta notícia