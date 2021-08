Procon-SP divulga lista das empresas que mais perturbam os consumidores

O Procon-SP oferece um serviço em que o consumidor pode cadastrar o seu número para deixar de receber as inúmeras ligações de telemarketing. Ativo desde 2009 e instituído através de uma lei estadual, a plataforma ‘Não Me Ligue’, inclusive, ganhou novas funções em 2021. Desde março, o serviço também pode bloquear mensagens de spam via SMS.

Na semana passada, o órgão de defesa do consumidor divulgou o ranking mensal atualizado das empresas que mais perturbam os consumidores cadastrados no ‘Não Me Ligue’.

O top 5 das campeãs em reclamações são: Vivo

Dr. de todos

Claro

Banco Pan

Banco Itaú.

Fernando Capez, diretor-executivo do Procon-SP, disse que a lista “pretende expor ao consumidor quais são as marcas e fornecedores que não têm respeito por ele, e continuam assediando e fazendo ofertas contra a sua vontade”.

Desde 2010, já foram instaurados 346 processos para apurar as reclamações dos consumidores que cadastraram os seus telefones no ‘Não Me Ligue’. Mais de R$ 250 milhões em multas já foram aplicadas as empresas que desrespeitam o serviço.

Segundo o Uol, a operadora Claro é líder entre as empresas com mais processos. Até então são seis. Em seguida vem a Brasfilter (filtros Europa) e a Telefonica (Vivo), a última com cinco processos em andamento.

Desde que foi ativado, o ‘Não Me ligue’ já possui mais de 2.998.997 linhas telefônicas cadastradas. Caso não queira mais receber chamadas de ofertas ou mensagens de spam no seu celular, saiba que você pode fazer a inscrição de até cinco linhas telefônicas (fixo ou celular) no serviço através do site do Procon-SP.

Depois de 30 dias da inscrição, teoricamente as empresas não poderão mais contactar o seu número. Se ainda assim alguma delas insistir, a recomendação é fazer uma denuncia na página do órgão.

Fonte: yahoo notícias/Uol