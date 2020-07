Primeiro teste do 5G é realizado em São Paulo

Foto Agência Brasil

O primeiro teste da internet 5G foi realizado nesta quarta-feira (8), em São Paulo. A operadora de telefonia Claro realizou uma demonstração no estádio Allianz Parque, na zona oeste da capital paulista.

A nova rede promete ser 12 vezes mais veloz que a atual, a 4G. Na semana que vem, o 5G vai ser ativado nas regiões do Jardins e Avenida Paulista, na capital paulista, e no bairro de Ipanema, na cidade do Rio de Janeiro.

Até setembro, a previsão é que 12 bairros em São Paulo e oito no Rio de Janeiro tenham a tecnologia à disposição. Por enquanto, apenas um aparelho celular tem a capacidade para funcionar com o 5G no país— o modelo está em pré-venda e começa a ser comercializado na semana que vem.

Embora o leilão das faixas de frequência para funcionamento da tecnologia esteja previsto apenas para 2021, a operadora vai disponibilizar a rede 5G usando o compartilhamento das frequências atuais, o que permitirá a conexão de internet móvel até 12 vezes mais rápida que o 4G convencional.

Fonte: CNN Brasil