Prefeito do Rio de Janeiro Marcelo Crivella é preso em operação da Polícia e MP

Em operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) foi preso nesta terça-feira (22). A ação é um desdobramento da Operação Hades, que investiga um suposto ‘QG da Propina’ na Prefeitura do Rio, envolvendo projetos da RioTur.

Além de Crivella, também foi preso o empresário Rafael Alves (suspeito de ser chefe do esquema e irmão de Marcelo Alves, ex-presidente da RioTur), Mauro Macedo (ex -tesoureiro da campanha de Crivella) e o ex-delegado Fernando Moraes (ex-vereador também).

Crivella foi encaminhado para a Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os outros alvos da operação seguem primeiro para a delegacia Fazendária, na Cidade da Polícia.

O prefeito está a nove dias de concluir o mandato.

Fonte: CNN Brasil