Preços do etanol e gás natural disparam, diz ANP

Uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis mostrou uma disparada nos preços do etanol nos postos de todo o país no mês de maio. Na região Sudeste, o valor médio do etanol no acumulado do mês é de R$ 4,12, mas chegou a registrar até R$ 5,99.

O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 21 de maio. Conforme a Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, os preços do etanol estão aumentando por conta da estiagem que ocorreu no verão.

Gás combustível também aumenta

O aumento no preço do gás combustível tem forçado muitos taxistas e motoristas de aplicativo a abandonar o trabalho.

O reajuste nas refinarias da Petrobras em maio foi de 39% e o repasse aos consumidores depende da legislação de cada estado.

Em São Paulo, a alta deve chegar no fim do mês. No Rio de janeiro – o estado que mais consome o GNV – o metro cúbico subiu de R$ 2,95 para mais de R$ 4,00.

Sem dinheiro para pagar pelo combustível, entre 25 e 30% dos taxistas deixaram de rodar por causa do aumento do GNV, segundo o sindicato que representa a categoria.

Segundo o sindicato que representa os motoristas de aplicativo, cerca de 15% já deixaram de rodar no Rio de Janeiro.

Fonte: Band