Preço médio da gasolina sobe pela 8ª semana consecutiva nos postos do país

O preço médio da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil subiu pela 8ª semana consecutiva, permanecendo acima da marca de R$ 6 por litro. As informações são do levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado na sexta-feira (24).

De acordo com o levantamento do órgão, a cotação média da gasolina comum atingiu R$ 6,092 por litro nesta semana, contra os R$ 6,076 da semana anterior.

A análise ainda demonstra a alta nos valores do etanol, que alcançou R$ 4,715 por litro, contra os R$ 4,704 da semana passada.

Já o óleo diesel teve uma leve descida, sendo cotado a R$ 4,707, pouco abaixo dos R$ 4,709 registrados na última semana.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a gasolina acumula em 2021 uma alta de 31,09%. Enquanto isso, o etanol chega a 40,75% e o diesel 28,02%

O valor do petróleo no mercado internacional e a variação cambial ditam os preços de venda dos combustíveis. Portanto, por exemplo, uma cotação mais elevada da commodity e a desvalorização do real têm capacidade de colaborar com uma alta de preços no país.

O combustível virou um dos inimigos da inflação, sendo responsável por abalar fortemente o orçamento da população brasileira, que já é lesada pela alta dos alimentos e da energia elétrica.

