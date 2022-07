Preço do leite sobe mais de 20% nos últimos 12 meses, aponta Cepea

Os produtores de leite já aumentaram o preço do produto em 21,6% no acumulado de 12 meses, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). O valor do item, considerado essencial nas compras de boa parte dos brasileiros, tem chamado a atenção dos consumidores.

O preço médio cobrado pelos produtores registrado em junho deste ano é de R$2,68 por litro. Em janeiro, o valor médio era de R$ 2,10. E o consumidor sente a alta nos mercados. Segundo a última Pesquisa Nacional da Cesta de Alimentos feita pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o leite registrou aumento de preço em 17 capitais brasileiras entre abril e maio.

Nas prateleiras dos mercados, a CNN levantou que o litro de leite longa vida varia de R$ 5 a R$ 9. Na prévia da inflação de junho, o produto acumula uma alta de 3,45%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A valorização do leite se deve à menor oferta, segundo especialistas. A queda na produção, por sua vez, está atrelada ao avanço do período de entressafra, que ocorre sazonalmente entre o outono e o inverno – quando o clima mais seco prejudica a disponibilidade e a qualidade das pastagens.

“No primeiro trimestre de 2021, teve uma queda de 10,3% no volume de leite que foi produzido no Brasil. Foi a maior queda histórica da série, que começou em 1997. Então, acho que ela dá uma dimensão de como essa oferta recuou”, explica o pesquisador da Embrapa Gado de Leite Glauco Rodrigues.

Além disso, segundo o pesquisador, o custo de produção subiu em mais de 60% desde 2020. Diversos insumos da atividade, como combustíveis, medicamentos e suplementação mineral, pressionaram as margens dos pecuaristas.

“Os custos de produção de leite subiram muito. A gente começou, em meados de 2020, com uma alta no preço do concentrado, a alimentação das vacas à base de milho e de soja. São dois insumos muito importantes em uma estrutura de custo de produção. A parte de alimentação é a que mais pesa dentro de um sistema de produção de leite”, destaca Rodrigues.

Fonte: CNN Brasil

