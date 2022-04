Preço da gasolina sobe pela 2ª semana seguida e atinge novo recorde no país

O preço da gasolina sobe pela terceira semana seguida e atinge um novo recorde no valor médio, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. O levantamento foi divulgado nesta terça-feira (26) e é referente ao período de 17 a 23 de abril. O preço está no maior patamar desde que a pesquisa de valores começou em 2004.

O valor médio do litro da gasolina está em R$ 7,270, alta de 0,7% em relação à semana anterior, segundo a ANP.

Anteriormente, o pico foi registrado entre os dias 13 e 19 de março, duas semanas depois do super aumento da gasolina anunciado pela Petrobras. À época, o litro tinha preço médio de R$ 7,267.

Gasolina mais cara

De acordo com a ANP, a gasolina mais cara é encontrada em São Paulo. O litro é vendido a R$ 8,59 em alguns postos.

A alta atual é acompanhada da escalada na cotação do etanol, que – em abril – subiu 12%. O álcool anidro representa 27% da mistura da gasolina.

Fonte: Band News

Compartilhe esta notícia