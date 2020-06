Prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda termina dia 30

A Receita Federal vai receber a declaração do imposto de renda para pessoas físicas até 30 de junho, em função da crise causada pela propagação do coronavírus no Brasil. O prazo original se encerrava em 30 de abril.

Faltando pouco mais de duas semanas para o fim do prazo de entrega do Imposto de Renda 2020, a Receita Federal recebeu, até as 11h30 desta sexta-feira (13), 18.690.652 de declarações do Imposto de Renda da Pessoa Fisica/2020. Esse número representa pouco mais da metade da expectativa de entrega, que é de 32 milhões de documentos.

A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo será correspondente a 20% do imposto devido.