PL oficializa candidatura de Bolsonaro; General Braga Netto é escolhido o vice na chapa

O Partido Liberal (PL) oficializou a candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, neste domingo (24), no Rio de Janeiro. A confirmação ocorreu durante a convenção nacional do partido, no Maracanãzinho. A chapa será formada com o general Braga Netto como candidato a vice-presidência.

Bolsonaro disputará sua segunda eleição ao Planalto. Na primeira, em 2018, foi eleito ao vencer o ex-ministro Fernando Haddad (PT) no segundo turno.

No Brasil, desde que o instrumento da reeleição foi instituído, em 1997, todos os presidentes que concorreram ao segundo mandato foram eleitos. Neste ano, no entanto, Bolsonaro aparece na segunda colocação no agregador de pesquisas de intenção de voto CNN/Locomotiva, com 29%, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 46%.

O atual chefe do executivo conta com o apoio de cinco partidos da sua base governista para tentar continuar ocupando o cargo. São eles: Republicanos, PP, PSC, PTB e Patriota. Além disso, terá palanques estaduais de partidos como MDB, PSD e PSDB.

Logo após uma breve fala de Bolsonaro, citando uma passagem bíblica, foi a vez de sua esposa, Michelle Bolsonaro, discursar. “A reeleição não é por um projeto de poder, como muitos pensam, não é por status, porque é muito difícil estar desse lado. A reeleição é por um projeto de libertação”, disse.

Com um discurso focado na religião, Michelle falou também sobre a atuação de Bolsonaro em políticas voltadas às mulheres. Segundo pesquisa Genial/Quaest, divulgada em 6 de julho, a intenção de voto feminino para o presidente é de 27%.

Após cerca de 12 minutos de discurso da atual primeira-dama, Bolsonaro voltou ao microfone. O candidato do PL iniciou sua fala relembrando sua trajetória até o Planalto e citou o ex-ministro da Infraestrutura e pré-candidato bolsonarista ao governo de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, elogiando sua passagem à frente do ministério.

“Hoje vocês sabem também o que é Supremo Tribunal Federal”, disse o atual presidente em dado momento do discurso, interrompendo sua fala enquanto a plateia vaiava e entoava: “Supremo é o povo”.

Bolsonaro, então, voltou a criticar as políticas de “fique em casa”, aplicadas em razão da pandemia de Covid-19. “Todos vocês sofreram com isso”, afirmou.

Além de Freitas, também foram citados o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). “Eu sei que a figura mais importante hoje aqui sou eu, mas se não é o Arthur Lira, esse ‘cabra da peste’, de Alagoas, não teríamos chegado a esse ponto. Obrigado Lira, obrigado deputados e senadores.”

Enquanto citava políticas ligadas à gestão da terra no Brasil, Bolsonaro se manteve abraçado a Tereza Cristina, voltando também a falar sobre ações pelas mulheres. Fonte: CNN Brasil

