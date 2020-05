Petrobras anuncia aumento de 10% no preço da gasolina nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (13) que elevará o preço médio da gasolina nas refinarias em 10% a partir de amanhã (14), na segunda alta do combustível fóssil realizada neste mês. De acordo com a petroleira, o reajuste acontece na esteira de uma recuperação recente dos preços internacionais do petróleo.

Ainda assim, a gasolina da petroleira estatal — responsável por quase 100% da capacidade de refino do país — acumula queda de cerca de 40% neste ano, impactada por uma diminuição dos preços do petróleo e de seus derivados diante da propagação do novo coronavírus, que reduziu a demanda global. Em 7 de maio, a empresa havia elevado em 12% o preço médio da gasolina vendida às distribuidoras.

A decisão vai em linha com o aumento dos preços do petróleo Brent, que subiram cerca de 15% neste mês, reagindo a cortes de produção e a um relaxamento de medidas de isolamento social tomadas em função da pandemia nos Estados Unidos e em alguns países da Europa.

Em contrapartida, a Petrobras manteve o preço do diesel, o combustível mais consumido no país. No caso desse produto, a queda acumulada nas refinarias no ano é de 44%.

