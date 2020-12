Ônibus cai de viaduto na BR-381 em Minas Gerais; segundo bombeiros, há 14 mortos

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus tem placa de Alagoas, mas ainda não se sabe a origem e destino da viagem. A polícia também informou que a suspeita é de que o ônibus tenha perdido o freio. O motorista, ainda de acordo com a PRF, pulou do veículo e fugiu.

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu às 13h30 e envolveu, além do ônibus, um caminhão. A pista teve que ser parcialmente fechada, em razão de veículos parados e pessoas que estão no local.

De acordo com moradores que enviaram vídeos, o ônibus voltou de ré na ponte antes de cair e quatro pessoas teriam pulado do ônibus antes da queda.

Há pouco mais de uma semana, um acidente entre um caminhão e ônibus matou 42 pessoas em Taguaí, no interior de São Paulo. A batida aconteceu no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. Mais de 40 pessoas morreram no local, e as outras duas no hospital.