Nascidos em março e abril podem sacar auxílio de R$ 600 nesta terça

A primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 poderá ser sacada nesta terça-feira (28) por beneficiários nascidos em março e abril. Para evitar aglomerações, o resgate em dinheiro foi liberado pela Caixa Econômica Federal, desde segunda-feira, de forma escalonada, de acordo com a data de aniversário.

A retirada do dinheiro para quem não tinha conta em banco e recebeu o pagamento pela poupança digital da Caixa pode ser feita em caixas eletrônicos ou lotéricas. Na quarta-feira (29), será a vez dos nascidos em maio e junho, na quinta (30), para os de julho e agosto. Já os de setembro e outubro poderão resgatar no dia 4 de maio e os de novembro e dezembro, no dia 5 de maio.

Mas é preciso atualizar o aplicativo Caixa Tem, fazer o login, selecionar a opção “saque sem cartão” e informar o valor a ser retirado. O app vai gerar um código autorizador para saque, com validade de duas horas, que deve ser utilizado nos caixas eletrônicos e nas unidades lotéricas.

Para acessar a funcionalidade do saque sem cartão, foi liberada uma nova versão do aplicativo Caixa Tem, após problemas registrados pelos beneficiários. A atualização já está disponível para download.

Além da opção “saque sem cartão”, a Caixa afirma que a nova versão do aplicativo também traz ampliação da capacidade de acessos simultâneos, disponibilizando uma previsão de atendimento aos usuários que não conseguirem acesso imediato nos horários de maior utilização.

O auxílio também será pago nesta terça para 1.917.991 pessoas do Bolsa Família, com NIS final 8. Os inscritos do Bolsa Família e outros beneficiários que já têm poupança na Caixa ou são correntistas de outros bancos não precisam baixar o app.

Veja o calendário de pagamento do auxílio para o Bolsa Família

Terça-feira (28):

• 1.917.991 pessoas – NIS final 8

Quarta-feira (29):

• 1.920.953 pessoas – NIS final 9

Quinta-feira (30):

• 1.918.047 pessoas – NIS final 0

Balanço

A medida foi criada para diminuir os impactos do coronavírus na população de baixa renda. Serão três parcelas de R$ 600, no caso de mães solteiras, o valor é em dobro, ou seja, de R$ 1.200. Desde 9 de abril, 39,1 milhões de pessoas já receberam o benefício, num total de R$ 27,7 bilhões. Entre os inscritos pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br, 15,2 milhões já receberam a primeira parcela.

Fonte: R7