Nascidos em julho recebem hoje parcela do Auxílio Emergencial

Mais 4 milhões de beneficiários recebem novas parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 nesta quarta-feira (12). A Caixa vai creditar na conta poupança digital a primeira, segunda, terceira e quarta parcelas para 3,9 milhões nascidos em julho, que fazem parte do ciclo 1 do calendário. Outros 98 mil nascidos em julho, incluídos no último lote, recebem primeira, terceira e quarta parcelas.

Nesta quinta-feira (14), 102 mil beneficiários nascidos em maio deste último grupo também poderão sacar o auxílio em dinheiro.

O auxílio primeiro é depositado na conta poupança digital, em que o beneficiário pode movimentar para pagamento de boletos, conta de água, luz e telefone, além de fazer compras, por meio do aplicativo Caixa Tem. O resgate em dinheiro e a transferência só são liberados no calendário de saque.

O calendário organizado por ciclos vai até dezembro, para o pagamento das cinco parcelas do auxílio emergencial. Já para o grupo do Bolsa Família segue o calendário normal do programa, sempre nos últimos dez dias úteis do mês.

O auxílio, criado para combater os impactos da pandemia de covid-19 na população de baixa renda e trabalhadores informais, já foi pago para 65,9milhões de pessoas, num total de R$ 151,4 bilhões. O valor é de R$ 600, mas para mães chefes de família chega a R$ 1.200.

Confira o calendário do auxílio