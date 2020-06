Nascidos em abril já podem sacar segunda parcela do auxílio de R$ 600

Os saques da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 estão liberados, a partir desta quarta-feira (3), para aproximadamente 2,6 milhões de brasileiros nascidos em abril.

Segundo a Caixa Econômica Federal, a liberação do segundo pagamento vale neste momento apenas para aqueles beneficiários que receberam a primeira parcela até 30 de abril.

O montante também segue disponível para a retirada entre os beneficiários que fazem aniversário nos meses de janeiro, fevereiro e março, que tiveram os recursos liberados para saque nos últimos dias.

Caso não efetivem o saque, os aniversariantes dos quatro primeiros meses do ano ainda podem sacar os valores até o final do calendário, que segue até o dia 13 de junho.

No último sábado (30), foram liberados o saque e a transferência para os beneficiários nascidos em janeiro. Hoje, é a vez dos nascidos em abril. Amanhã (4), a liberação será para os nascidos em maio, e assim por diante até o sábado, dia 13 de junho, para quem nasceu em dezembro, com exceção do domingo (7).

A transferência dos valores será feita para quem indicou contas para recebimento em outros bancos ou poupança existente na Caixa. Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem têm relacionamento, caso queiram sacar.