Morre o ator Flávio Migliaccio aos 85

O ator Flávio Migliaccio, de 85 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (4) no sítio onde morava em Rio Bonito (RJ). Ele era natural de São Paulo, onde nasceu no bairro do Brás, em 26 de agosto de 1934.

A morte de Migliaccio foi confirmada pelo 35º Batalhão de Polícia Militar. O boletim de ocorrência foi registrado como suicídio.

O último trabalho do ator foi na novela “Órfãos da Terra”, da TV Globo, em 2019, quando interpretou o personagem Mamede Al Aud. Ele também atuou em sucessos da TV Globo como “Êta Mundo Bom!” (2016), “Passione” (2010), “Caminho das Índias” (2009), “América” (2005), “A Próxima Vítima” (1995) e “A Rainha da Sucata” (1990).

Migliaccio começou na emissora em 1972, quando ficou conhecido pelo papel de Xerife, na novela “O Primeiro Amor”. O personagem fez tanto sucesso que, no mesmo ano, deu origem ao seriado “Shazan, Xerife e Companhia”, estrelado também por Paulo José.

O ator também fez sucesso com o público infantil, quando apostou no personagem “tio Maneco”. O filme “Aventuras com Tio Maneco” foi vendido para mais de 30 países e ganhou um prêmio do cinema infantil na Espanha.

Migliaccio começou a atuar no teatro, nos anos 50, época em que, a convite dele, a irmã Dirce Migliaccio também deu os primeiros passos como atriz. Os dois fizeram dezenas de peças juntos no antigo Teatro de Arena, com o diretor Zé Renato.

O ator também tem passagens pela TV Tupi, onde fez uma participação especial em “Vila Sésamo”.

Fonte: Portal G1