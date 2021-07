Morre o ator, dublador e humorista Orlando Drummond aos 101 anos 

O ator, humorista e dublador Orlando Drummond, que ficou famoso pelo personagem “Seu Peru”, da “Escolinha do Professor Raimundo”, morreu nesta terça-feira, segundo a coluna do jornalista Ancelmo Gois do Globo. Ele tinha 101 anos e deixa dois filhos, cinco neto e três bisnetos.

Em maio, o artista foi internado para tratar uma infecção urinária. Ele passou dois meses no hospital Quinta D’Or, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Drummond também marcou época como dublador. O carioca de Vila Isabel entrou para o Guinness Book, o livro do recordes, por dublar o personagem Scooby Doo por mais de 35 anos. Seu personagem mais importante foi o “Seu Peru”, da “Escolinha”, desde a primeira fase do programa, que entrou no ar em 1990.

Em 2019, em virtude dos 100 anos de Drummond, a “Escolinha” fez episódio especial para homenageá-lo, quando foi ovacionado pelos humoristas da nova fase do programa.

Fonte: Jornal Extra