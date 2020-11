Morre no Rio Tom Veiga, intérprete do Louro José do programa ‘Mais Você’

O ator Tom Veiga, intérprete do Louro José no programa “Mais Você”, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo, morreu neste domingo (1º) no Rio. Veiga trabalhou no programa “Mais Você” da Globo por 20 anos.

Até o momento não foi divulgada a causa da morte. Ele tinha 46 anos.

“O Louro José é encrenqueiro, rabugento, chavequeiro, galanteador, mas é muito divertido, inteligente. Às vezes, quando eu revejo um programa, eu me pego dando risada. Eu dou risada com o Louro. O legal na personalidade dele é que cresceu, mas continua uma grande criança”, disse Veiga em depoimento ao site Memória Globo.

Em março de 2017, Ana Maria fez uma homenagem ao personagem no aniversário dele:

“Obrigada pela companhia, parceria, lealdade. A gente nunca discutiu, nunca brigou, a gente nunca ficou sem se falar por nenhuma razão. É uma das relações mais fantásticas da minha vida. Ele é irmão do meu papagaio que está lá na fazenda, que também é Louro José. É meu filho de penas”.

Fonte: Portal G1