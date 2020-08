Morre Chadwick Boseman, o protagonista de Pantera Negra

Ator, que tinha 42 anos, lutava contra um câncer de cólon descoberto em 2016

Morreu, nesta sexta-feira (28), aos 42 anos, o ator Chadwick Boseman, o protagonista do filme Pantera Negra. Chadwick foi diagnosticado com câncer de cólon avançado em 2016 e lutou com ele nestes últimos quatro anos.

“Foi a honra de sua carreira dar vida ao Rei T ‘ Challa em Pantera Negra”, destaca a página do ator no Facebook, complementando que ele morreu em sua casa, com a esposa e família ao seu lado.

“A família agradece pelo carinho e orações e pede que continuem a respeitar a privacidade deles durante este momento difícil”, conclui a nota.

