Morre aos 75 anos a atriz Mila Moreira

Morreu na madrugada desta segunda-feira (6), aos 75 anos, a atriz Mila Moreira. A informação foi confirmada pelo Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio, onde ela estava internada. A causa da morte não foi divulgada.

O velório começou às 10h e a cerimônia de cremação está marcada para as 14h, no Memorial do Carmo, no Caju.

Mila começou a carreira como modelo, aos 14 anos, e participou de diversas novelas na TV Globo. Entre elas, “Plumas e Paetês” e “Marron Glacé”. Ao longo da carreira, ela esteve em cerca de 30 novelas e minisséries.

Mila foi uma das primeiras modelos a atuar em novelas. Em entrevista ao “Vídeo Show”, ela afirmou ter enfrentado preconceito. A estreia aconteceu em “Marron Glacé”, em 1979, quando interpretou Érica.

“Na época, não era comum ter uma modelo fazendo televisão, então, claro que, inicialmente, teve um preconceito. Todo mundo ficava esperando para meter o pau mesmo. Os olhares tortos eram mais por conta de ser uma pessoa fora da classe. Era como hoje, as pessoas ainda acham que você está roubando o trabalho dos outros. Você estuda para ser atriz e chega alguém que só porque é bonitinha e está na moda vira atriz”, disse Mila ao “Vídeo Show”.

O pioneirismo de Mila Moreira e o sucesso nas novelas fizeram com que a ideia de modelos no elenco passasse a ser mais aceita. Após ela, vieram atores e atrizes como Luma de Oliveira, Camila Queiroz, Cauã Reymond, Malvino Salvador e Reynaldo Gianecchini.

No cinema, Mila atuou em filmes como “Os Saltimbancos Trapalhões” (1981) e “Dias Melhores Virão” (1989).

O último trabalho na TV foi na novela “A Lei do Amor”, em 2016. Ela interpretou Gigi Ferreira, uma ex-modelo, assim como a própria Mila. A atriz ficou conhecida por viver nas telas mulheres elegantes como ela.

