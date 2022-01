Morre aos 74 anos o escritor Olavo de Carvalho

O escritor Olavo de Carvalho, morreu na noite desta segunda-feira, 24, na região de Richmond, na Virgínia, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada nas redes sociais pela família. Segundo o comunicado, o escritor de 74 anos estava hospitalizado.

No ano passado, Olavo Luiz Pimentel de Carvalho chegou a ser internado no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor) da FMUSP, em São Paulo, após sofrer um mal súbito durante voo aéreo. Ele já havia sido internado em um hospital na Virgínia por problemas respiratórios e chegou a passar por um cateterismo e por uma cirurgia de emergência na bexiga no Brasil.

A causa da nova internação de Olavo e de sua morte não foram divulgadas. No entanto, no último dia 16, o filósofo tinha anunciado ter se infectado pelo coronavírus e cancelado as aulas online de seu curso de filosofia.

Fonte: Jovem Pan

