Morre a atriz e humorista Claudia Jimenez aos 63 anos

Morreu na manhã deste sábado (20) a atriz e humorista Claudia Jimenez. Ela estava internada no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

De acordo com o hospital, a família autorizou apenas a confirmação do óbito. Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

No início dos anos 1990, a atriz teve papel de destaque no programa humorístico “Escolinha do Professor Raimundo” com a personagem Cacilda. Ela também participou do elenco de “Sai de Baixo” (1996), no papel de Edileuza.

A humorista ainda integrou o programa “Zorra Total” de 1999 a 2001, interpretando as personagens Glorinha e Greice Quéle.

Fonte: CNN Brasil

