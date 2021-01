Ministério da Saúde solicita ao Butantan entrega imediata das 6 milhões de doses da CoronaVac

O Ministério da Saúde solicitou ao Instituto Butantan nesta sexta-feira, 15, a entrega imediata das 6 milhões de doses da CoronaVac, que já foram importadas e são objeto do pedido de autorização de uso emergencial perante à Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

O diretor do Departamento de Logística em Saúde do Ministério, Roberto Ferreira Dias, enviou o ofício hoje ao diretor do Butantan, Dimas Covas.

Um trecho do ofício ressalta a urgência na imediata entrega do quantitativo contratado, tendo em vista que o ministério precisa fazer o devido loteamento para iniciar a logística de distribuição para todos os estados da federação de maneira simultânea e equitativa.

O documento ainda firma que as 6 milhões de doses farão parte do Plano Nacional de Vacinação.

Fonte: Band