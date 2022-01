Ministério da Saúde reduz quarentena para sete dias em casos leves de Covid-19

Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (10) que o período de isolamento para pessoas recém recuperadas de Covid passa a ser menor, diminuindo de 10 para 5 dias para pessoas que estão sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas (sem o uso de antitérmico) e que tenham resultado negativo para teste PCR ou de antígeno.

Veja como fica a nova recomendação do isolamento:

-Para pessoas que estão com Covid leve ou moderada, o isolamento é de, no mínimo, 7 dias, sem teste.

-No entanto, se ao 5º dia completo o paciente não tiver sintomas respiratórios e febre por um período de 24 horas, sem uso de antitérmico, ele pode fazer o teste (antígeno ou PCR). Se for negativo, ele pode sair do isolamento.

-Se ao 7º dia o paciente continuar com sintomas respiratórios ou febre, ele pode fazer o teste (PCR ou antígeno). Caso dê negativo, pode sair do isolamento. Se der positivo, deve ficar resguardado até 10 dias e só sair quando não tiver mais sintomas.

-Após 10 dias, se tiver sem sintomas respiratórios, não é necessário testar.

O Ministério da Saúde reforça que o paciente que testou negativo para Covid e saiu do isolamento deve manter as recomendações até o 10º dia, como evitar aglomerações, evitar contato com pessoas com comorbidades, continuar usando máscara e outras medidas não farmacológicas.

Fonte: portal g1

