Ministério da Saúde libera 4ª dose contra a Covid para pessoas com mais de 40 anos

O Ministério da Saúde ampliou, nesta segunda-feira (20), a recomendação para a segunda dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com 40 anos de idade ou mais, que iniciaram o esquema vacinal com a Coronavac, Pfizer ou AstraZeneca.

A orientação do Ministério da Saúde é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, após o intervalo de quatro meses da aplicação do primeiro reforço. Com a inclusão dessa faixa etária, aproximadamente 9 milhões de pessoas deverão se vacinar novamente.

Quem iniciou o esquema vacinal com a dose única da Janssen também deverá complementar a proteção. A última recomendação era para aplicação de dose de reforço em pessoas a partir dos 18 anos, dois meses após a primeira aplicação. Agora, de acordo com o ministério quem tem 18 anos ou mais deverá receber um segundo reforço quatro meses após o primeiro reforço.

Aqueles com idade superior a 40 anos precisam de um terceiro reforço, que deverá ser aplicado após o intervalo de quatro meses do segundo. Nesses casos, a recomendação é que sejam usadas as vacinas AstraZeneca, Pfizer ou Janssen.

Uma pesquisa feita pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, encomendada pelo Ministério da Saúde, mostrou que a combinação heteróloga para a dose de reforço, ou seja, de vacinas diferentes, é mais eficaz. Até agora, mais de 6,6 milhões de brasileiros tomaram a segunda dose de reforço.

O esquema vacinal por faixa etária permanecerá em duas doses para crianças de 5 a 11 anos, três doses para pessoas de 12 a 39 anos e quatro doses para quem tem 40 anos ou mais. No caso de adolescentes de 12 a 17 anos, apenas as vacinas Coronavac e Pfizer devem ser aplicadas.

Fonte: CNN Brasil

